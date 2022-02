Handbal: Green Park speelt gelijk na prima wedstrijd

Aalsmeer – In de BeNe League Handbal stond zaterdag 19 februari de wedstrijd Green Park Aalsmeer tegen grote concurrent Kembit Lions op het programma. De teams doen aan ‘stuivertje wisselen’ op de plaatsen drie en vier in de competitie. Aalsmeer moest het opnemen tegen de Lions zonder de geschorste spelers Tim Bottinga en Samir Benghanem. Ondanks het gemis van deze twee toppers wisten de Green Park handballers indruk te maken. Met jonge spelers werd gelijk vanaf de aanvang de aanval ingezet en speelde Aalsmeer een fantastische eerste helft. Er werd collectief gespeeld, prima verdedigd en de beide keepers waren in topvorm. Door het goede spel kwam Kembit Lions maar moeizaam in het spel. De rust gingen de teams in met 17-13 voor Aalsmeer.

De tweede helft startte Greenpark ietwat rommelig en ging het scoren moeizaam. Hierdoor kon Kembit Lions terugkomen, tot zelfs een gelijke stand. Het laatste kwartier wist Aalsmeer zich ter herpakken en liet opnieuw uitstekend spel zien, maar ook Kembit Lions kwam op stoom. Het werd een spannend slot met uiteindelijk een gelijke eindstand: 28-28. Topscorers bij Aalsmeer waren Don Hartog (6 goals) en Donny Vink en Destin van Dijk (elk 4 doelpunten).

Top vier

Door deze gelijke uitslag staat nu Kembit Lions weer op plaats drie met 28 punten, Green Park Aalsmeer volgt op vier met 27 punten. Aan kop gaat nog altijd Achilles Bocholt met 33 punten. Het blijft spannend, want het verschil tussen de nummers twee, drie en vier is klein, nummer twee Sporting Pelt heeft 29 punten. Zaterdag 26 februari, ronde twintig, gaat Green Park Aalsmeer op bezoek bij Tongeren, aanvang wedstrijd 20.15 uur, en zaterdag 5 maart is koploper Achilles in het eigen Bocholt vanaf 20.00 uur de tegenstander van Aalsmeer.