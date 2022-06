Handbal: Green Park DS1 uit 1e Divisie

Aalsmeer – Met nog vier wedstrijden te gaan was het alles of niets voor Green Park Dames 1. Alleen als alle resterende partijen gewonnen zouden worden, was behoud in de 1e Divisie misschien nog mogelijk. Afgelopen zaterdag stond de verre uitwedstrijd tegen MHV’81 op het programma. Na een goede eerste helft ging het helemaal mis in de tweede helft en was een 31-24 nederlaag het resultaat. Daarmee is het doek definitief gevallen voor de dames van DS1. De resterende wedstrijden worden nu gespeeld om de eer. Na sluiting van het seizoen zullen de teamleden ieder hun eigen weg gaan. Andere club, stoppen of bouwen aan een nieuw team.

Afgelopen dinsdag was E&O de tegenstander. Aalsmeer opent de score, het spel gaat razendsnel heen en weer. Alleen weet E&O daar beter mee om te gaan. In de 8e minuut kijken de Green Park dames al tegen een 2-6 achterstand aan. Aalsmeer maakt de 3-6, maar vervolgens loopt E&O alleen maar verder uit. Na 18 minuten staat er maar liefst 3-11 op het scorebord. In het restant weet Aalsmeer het gat niet groter te laten worden. Ruststand is 7-16. Aalsmeer speelt een betere tweede helft en kan nu wel mee in het tempo. Aalsmeer weet zelfs te scoren met twee dames aan de kant. Met een ondertal wordt toch de 12-22 gescoord. Het is helaas geen teken voor een inhaalrace, het gat uit de eerste helft blijft te groot. Aalsmeer verliest uiteindelijk met 19-31. Komende zaterdag 11 juni naar SEW en de laatste wedstrijd is thuis in De Bloemhof tegen DSS.

Doelpunten : Britney Fanger (8), Robin Sahalessi (8), Kymani van Putten (2), Fleur Houtzager (1)

Foto www.kicksfotos.nl