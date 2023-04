Handbal: Green Park Aalsmeer verliest van Lions

Aalsmeer – De handbalheren van Green Park Aalsmeer speelden afgelopen zaterdag 15 april een thuiswedstrijd tegen grote concurrent Limburg Lions. De twee teams zijn aan elkaar gewaagd en tijdens deze Handbal NL League is het regelmatig stuivertje wisselen om de eerste en tweede plaats. Green Park Aalsmeer stond tot zaterdag op plek één, maar heeft dit ‘goud’ nu moeten afstaan aan Limburg Lions.

Het vele publiek zag een sterke Limburgse ploeg en een enigszins zoekende Green Park. Er werd wel veel gescoord en de twee teams bleven in elkaars vaarwater qua het aantal punten, maar het was Lions dat met 15-17 voorsprong ging rusten.

Aalsmeer dus op een kleine achterstand, nog een helft te gaan. Komt Green Park nu dan terug en pakt alsnog de winst? Maar nee, het team van Bert Bouwer moest zijn meerdere erkennen in de Limburgers. Aalsmeer verloor met 34-38 en heeft door deze uitslag kostbare punten verloren. Limburg Lions nu op één, Green Park op twee en Kras Volendam en Hurry Up naderen met rasse schreden. De blik moet weer op scherp om opnieuw de schaal in Aalsmeer te kunnen laten stralen.

Zaterdag thuis tegen Bevo

Aanstaande zaterdag 22 april is de eerstvolgende kans. Green Park krijgt Bevo uit Panningen op bezoek. De wedstrijd begint om 19.00 uur in De Bloemhof aan de Hornweg en publiek is welkom.

Tot slot dan toch nog iets positiever handbalnieuws van Green Park. Het eerste damesteam wist afgelopen zaterdag thuis wel te winnen met 22-18 van Olympia.

Foto: www.kicksfotos.nl