Handbal: Gelijk spel Greenpark – Lions

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 5 september is de handbal-competitie om het landskampioenschap van start gegaan. Heren 1 van Greenpark Aalsmeer kreeg thuis in De Bloemhof Kembit Lions op bezoek. Tijdens de twee oefenweekenden waren beide teams aan elkaar gewaagd en ook tijdens dit duel werd over en weer gescoord.

Aalsmeer wist diverse malen op voorsprong te komen, maar Kembit Lions bleef qua punten in de buurt. Na tien minuten was de stand 4-4, vijf minuten later 6-5 en weer vijf minuten later had Greenpark Aalsmeer een gat weten te slaan van drie punten: 10-7. Deze winst werd niet meer uit handen gegeven. Rust: 13-10 voor Aalsmeer.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

De tweede helft werd voortvarend gestart, vooral door Kembit Lions. De Limburgers wisten na vijf minuten het verschil te verkleinen naar slechts één punt achterstand: 15-14. Het schudde Aalsmeer weer wakker, er werd extra gas gegeven: 19-16. Kembit Lions gaf zich nog niet gewonnen en wist vijf minuten later de stand weer gelijk te maken: 19-19. Beide teams bleven op scherp spelen, waarbij tot enkele minuten voor tijd Greenpark één puntje voor wist te blijven: 23-22.

Ivo Steins van Kembit Lions zette nog even een tandje bij en maakte de gelijkmaker: 23-23. Nog één keer volle concentratie bij de handballers, de laatste aanvallen. Zowel Greenpark Aalsmeer als Kembit Lions wisten nog het net te vinden. Eindstand gelijk: 24-24. Het eerste punt voor Aalsmeer is binnen na deze goed gespeelde wedstrijd.