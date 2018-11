Handbal: Verlies Heren 1 Greenpark op Visé

Aalsmeer – Afgelopen dinsdag 13 november wachtte Heren 1 van Greenpark Aalsmeer opnieuw een reisje naar België. Handballen tegen Visé voor de BeNe League. Nummer drie tegen nummer twee.

De eerste helft gaf een gelijk opgaande strijd, echter de tweede helft was Aalsmeer iets minder scherp en heeft dit uiteindelijk moeten bekopen met 31-26 verlies.

Ditmaal wist Rob liefst tien maal de keeper te passeren. Vaidas zette zes treffers op naam. Remco en Samir scoorden ieder drie keer en Robin en Tim wisten elk twee keer de netten te vinden.

De eerstvolgende thuiswedstrijd voor Heren 1 is op zondag 25 november vanaf 15.00 uur in De Bloemhof tegen Handbal Tongeren.

Dames 1 tegen koploper

Aanstaande zondag 18 november wacht Dames 1 een zware wedstrijd. Fit & Fun Voorwaarts komt op bezoek in De Bloemhof en dit team voert momenteel de ranglijst aan. Lukt het de Greenpark Aalsmeer dames om te winnen van de koploper? Aanmoediging is gewenst! De wedstrijd in de sporthal aan de Hornweg begint om 13.15 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl