Handbal: Geen winst voor Greenpark Aalsmeer

Aalsmeer – Het is de handballers van Greenpark Aalsmeer niet gelukt om een overwinning te boeken op grootste concurrent Kembit Lions. Afgelopen zaterdag 23 oktober werd de achtste ronde in de BeNe League gespeeld. In Geleen, thuis bij Lions, gingen de twee kemphanen de strijd met elkaar aan. Vanaf het startsignaal ging het even gelijk op, van 4-2 naar 5-3, maar toen wist Lions uit te lopen naar 9-5. Aalsmeer bleef qua punten in de buurt, maar kon niet langszij komen. De rust gingen de teams in met 19-11 voor Kembit Lions, dat overigens aan kop staat in deze Belgische Nederlandse handbalcompetitie.

Aan de tweede helft begonnen beide teams weer scherp. Aalsmeer miste enkele doelkansen, maar ook Lions zag niet alle aanvallen in een punt eindigen. Het bleef spannend, Greenpark bleef echter qua treffers gemiddeld zes tot zeven punten achterlopen. Het lukte niet om dit tij te keren. Van 29-22 naar 31-24 en uiteindelijk de eindstand van 35-28. Het publiek en de kijkers hebben wel een superpartij gezien met prachtige aanvallen en sterke goals, bij Aalsmeer onder andere van Donny Vink (uitgeroepen tot Man of the Match), Samir Benghanem, Vaidas Trainavicius en Tim Bottinga (met al 51 goals totaal).

Aalsmeer op vier

Door deze uitslag behoudt Kembit Lions haar nummer één positie in de BeNe League met totaal nu 15 punten. Achilles Bocholt wist met 32-23 te winnen van Tongeren en staat op plaats twee met 14 punten. Sporting Pelt speelde gelijk tegen Hasselt (26-26), maar blijft met 13 punten op plek drie. Greenpark volgt met 10 punten en behoudt hiermee de vierde positie. Op de hielen van Aalsmeer zitten Volendam (winst op Hasselt met 31-20) en HC Visé (versloeg Quintus met 33-21) met elk negen punten.

Zaterdag thuiswedstrijd

Aanstaande zaterdag 30 oktober speelt Greenpark Aalsmeer thuis in sporthal De Bloemhof. Tegenstander is Handbal Tongeren. De wedstrijd begint om 19.15 uur. Publiek is welkom. De wedstrijd is (ook) te volgen via livestream.