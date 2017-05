Handbal: FIQAS uit tegen Hurry Up

Aalsmeer – Vorige week zaterdag hadden de handballers van FIQAS Aalsmeer JMS/Hurry Up op bezoek voor de eindschikking. Er wordt gestreden om de derde of vierde plaats. Aalsmeer wist de wedstrijd met een magere marge te winnen: 29-27. Of dit genoeg is voor plaats drie met het oog op de uitwedstrijd, zal aanstaande zaterdag 20 mei in Zwartemeer blijken. De wedstrijd begint om 20.30 uur en is waarschijnlijk wel te volgen via de livestream van Hurry Up. Maar de handballers hopen, ondanks de flinke afstand, toch op veel support vanaf de tribune van Aalsmeerse fans.

NHV Bekertoernooi

Vijf dagen later moeten de FIQAS heren weer op scherp staan, want op donderdag 25 mei, hemelvaartsdag, wacht de finale van het NHV Bekertoernooi in Almere. Tegenstander is OCI/Lions, landskampioen. Een zware dobber voor de Aalsmeerders, maar de mannen hebben onlangs nog gewonnen van deze ploeg. Het zou prachtig zijn om deze beker te winnen. Voor deze handbalkraker is altijd veel belangstelling. Snel kaarten kopen is een aanrader en dit kan via www.handbal.nl.

Thuiswedstrijden

Liever thuis ‘om de hoek’ tophandbal zien. Zeven teams van handbalvereniging Aalsmeer spelen deze zaterdag 21 mei thuiswedstrijden om de velden bij de Bloemhof aan de Hornweg. Publiek is welkom:

10.00 uur: FIQAS F2 – DSOV

10.00 uur: FIQAS D2 – WeHaVe

10.00 uur: FIQAS F1 – Legmeervogels

10.50 uur: FIQAS jongens C2 – DSG/VOS

10.55 uur: FIQAS E3 – Legmeervogels

11.55 uur: FIQAS E2 – Leidsche Rijn

11.55 uur: FIQAS meiden B1 – Zeeburg

Foto: www.kicksfotos.nl. FIQAS Aalsmeer afgelopen zaterdag thuis tegen JMS/Hurry Up.