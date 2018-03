Handbal: FIQAS Heren 1 en Dames 1 in Bloemhof

Aalsmeer – Vanavond, zaterdag 3 maart, komen de twee eerste teams van FIQAS Aalsmeer weer in actie. De handballers spelen hun wedstrijden thuis in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg en hopen op een volle tribune ter aanmoediging.

Vanaf 20.00 uur neemt Heren 1 het op tegen de mannen van Callant Tongeren uit België. Het is een wedstrijd in de BeNe League. In deze Belgische-Nederlandse competitie staat FIQAS nu op de vierde plaats. Natuurlijk hopen de Aalsmeerse handballers weer een plaatsje hoger in deze ranglijst te komen.

Om 20.45 uur betreden vervolgens de dames van FIQAS het veld. Dames 1 heeft Hercules als tegenstander. Een sterke ploeg, maar de Aalsmeerse meiden zijn echte vechters en evenzo belangrijk spelen onderling goed samen. De meiden weten wat ze aan elkaar hebben en hebben één gezamenlijk doel: winnen!

Twee spannende en zeker spectaculaire wedstrijden. Kom naar sporthal De Bloemhof en steun de Aalsmeerse handballers. Zowel de heren als de dames van FIQAS hopen veel belangstellenden en aanmoedigers te mogen begroeten. Gegarandeerd tophandbal!

Foto: FIQAS Heren 1 vorige week tegen Volendam: www.kicksfotos.nl