Handbal: F1 van RKDES herfstkampioen!

Kudelstaart – Na ging de zomervakantie ging de F1 van RKDES handbal als een speer van start in de herfstcompetitie en werden de eerste drie partijen gewonnen. De uitslagen van de wedstrijden liepen nogal uiteen. Van 9-4 en 10-0 winst tot een nipte 6-5 overwinning. In Aalsmeer werd een geduchte tegenstander gevonden, maar ook hier was de F1 van RKDES het betere team. De drie daaropvolgende wedstrijden werden ook gewonnen.

Carice werd een doelpuntenmachine, Vera een hele goede keeper en Emma is zo snel dat ze niet meer bij te houden is. En toen stonden er nog de laatste drie wedstrijden op het programma. Lana was op dreef, Tess een goede spelverdeler en Fenna pakte mooie doelpunten mee. Op één na zijn alle wedstrijden gewonnen en zijn deze toppers kampioen geworden van de herfstcompetitie. Tijdens de training werden zij verrast met een mooie kampioensbeker en waren er bloemen voor trainsters Kim en Romee.

De F jeugd (6 tot en met 8 jaar) traint elke woensdag van 16.00 tot 17.00 uur in de Proosdijhal Kudelstaart. Kom gerust meedoen!