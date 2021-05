Handbal: Eenvoudige zege Greenpark op Volendam

Aalsmeer – De handbalheren van Greenpark Aalsmeer hebben vanavond, donderdag 6 mei, een eenvoudige zege geboekt op HV Kras Volendam: 38-20. Aalsmeer wist in de ‘eigen’ Bloemhof al snel op voorsprong te komen en bleef Kras Volendam steeds enkele punten voor. De teams gingen de rust in met 19-10 voor Aalsmeer.

Ook na de pauze liet Greenpark zich de winst niet meer ontnemen. De handballers van Aalsmeer waren in vorm en bleven scherp tot het eindsignaal. Kras Volendam moest haar meerdere erkennen en dus puntloos terug naar het Vissersdorp. De finalewedstrijden komen steeds dichterbij voor Greenpark Aalsmeer dat in de HandbalNL League op de tweede plaats staat. Koploper is vooralsnog Kembit Lions.

Voor Aalsmeer wisten Tobias Marx en Samir Benghanem beiden zes keer te scoren. Tim Bottinga knalde vijf maal de bal in het doel. Topscorer bij Kras Volendam was Florent Bourget, zes treffers.