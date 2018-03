Handbal: Dames C2 FIQAS kampioen!

Aalsmeer – Na een seizoen met veel up’s en af en toe een down zijn afgelopen zondag 25 maart de dames C2 van handbalvereniging FIQAS Aalsmeer kampioen geworden! Tegen KDO DC1 uit De Kwakel werden de laatste punten binnen gehaald, het werd 13-21 in het voordeel van de Aalsmeerse dames!

Het kampioenschap is gevierd met bloemen en een beker uit handen van de coach Marinus van de Wal en begeleidster Marieke Addink. Deze twee zijn de meiden, hun ouders en supporters erg dankbaar voor hun inzet! Daarna was er nog een champagne douche in de kleedkamer om het feest kompleet te maken. Op naar het buitenseizoen!

Foto: De kersverse kampioenen, van links naar rechts: Marieke, Suze, Noa, Kymani, Lindsey, Loes, Rachelle, Rozemarijn, Lavanya, Suzan, Joyce, Marinus, Romy en Fleur.