Handbal BeNe League: Geen winst Aalsmeer

Aalsmeer – De eerste handbalwedstrijden in de BeNe League zijn zaterdag 31 augustus gespeeld. Greenpark Aalsmeer kreeg The Dome uit Houten op bezoek in De Bloemhof. Helaas, geen winst voor Aalsmeer. Er werd met 24-28 verloren.

Greenpark begon de wedstrijd voortvarend, maar al na enkele minuten was het Houten dat de wedstrijd domineerde en zelfs uit wist te lopen tot 10 punten verschil. Aalsmeer werd in de rust wakker geschud en nam in de tweede helft de leiding over en kwam sterk terug. Het laatste kwartier stond Greenpark slechts 1 puntje achter. De inhaalslag heeft het team echter niet vol kunnen houden en moest uiteindelijk toch buigen voor Houten.

Droomstart Niko Blaauw

Een droomstart was er voor jeugdspeler Niko Blaauw. De handballer zou gaan spelen bij het Duitse Flensburg, maar Aalsmeer kwam met een beter aanbod waarop Niko besloot ‘thuis’ te blijven. En gelukkig maar, tegen Houten wist hij liefst vier keer te scoren. Topscoorder was de ‘rots in de branding’ Samir Benghanem. De nummer 13 wist zes maal de doelman te passeren.