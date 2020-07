Handbal: Aalsmeer treft Volendam in BeNe League

Aalsmeer – Op zaterdag 5 september gaat de BeNe League handbal weer van start. In deze openingsronde treft Greenpark Aalsmeer de heren handballers uit Volendam. Het voorgaande seizoen hebben beide ploegen niet al te best gepresteerd. Aalsmeer wist uiteindelijk wel een redelijk hoge eindscore te behalen, maar Volendam bungelde onderaan en wachtte mogelijk degradatie. Het is voor Greenpark een thuiswedstrijd. Om 19.00 uur zal het startsein klinken in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg.

De tweede derby op 5 september gaat tussen Bevo en Lions, beiden uit Limburg. De wedstrijd wordt gespeeld in Panningen. De vijfde Nederlandse deelnemer in de BeNe League, Hurry-Up gaat het in thuisdorp Zwartemeer opnemen tegen het Belgische Visé. Titelhouder Acchilles Bocholt komt 5 september nog niet in actie.

Overigens is nog niet bekend of de wedstrijden met of zonder publiek gespeeld mogen worden. Dit hangt af van de RIVM-maatregelen vanwege het coronavirus.

Archieffoto: www.kicksfotos.nl