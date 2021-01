Halsbandparkieten veroveren Europa

Aalsmeer – De halsbandparkiet is een papegaaiachtige vogel uit tropisch Afrika en Zuid-Azië, die ooit naar Europa is gehaald als volière vogel. Het gaat in Nederland oorspronkelijk om ontsnapte en losgelaten kooivogels die verwilderd zijn en populaties hebben gevormd.

De halsbandparkieten zijn heldergroen van kleur. Mannetjes hebben een zwarte kin en keelvlek en een zwarte lijn over de hals lopen die uitloopt in een oranjeroze halsband op het achterhoofd. Vrouwtjes zijn helemaal effen. Ze hebben een korte , scherp omlaag gebogen rode haaksnavel.

Halsbandparkieten eten vooral zaden, granen, fruit, bloemen en nectar. Van het gebruikelijke tuinvoer eten ze het liefst pinda’s en appels. Fruittelers zijn niet blij met de halsbandparkiet. De vogel wordt beschouwd als een plaagdier die verspillend te werk gaat, want hij heeft de neiging om uit halfrijp fruit enkele happen te nemen en dan naar de volgende vrucht te gaan. In Nederland blijft het probleem beperkt tot het eten van knoppen van kastanjebomen. Later eten ze van de ontluikende bloemen en het jonge groen.

Leefgebied

Stadsparken en tuinen zijn in Nederland favoriet leefgebied. Het nest wordt in een solitaire boom op flinke hoogte uit geknaagd. De halsbandparkiet broedt in los kolonieverband, heeft één legsel per jaar met 3 à 4 eieren. Broedduur: 22 tot 24 dagen. Halsbandparkieten zijn in Nederland standvogels. Buiten het broedseizoen zoeken halsbandparkieten elkaar op in slaapbomen, daar kunnen ze in zeer grote groepen bijeen komen. Elke nacht overnachten zeker enkele honderden halsbandparkieten op en rond de Hof vijver in Den Haag. De vogels verblijven in de bomen op het eilandje in het midden van de Hof vijver. Ze verzamelen zich met veel kabaal en gaan ‘s morgens met evenveel herrie weg. Het lijkt rond de vijver wel een grote volière. Omwonenden klagen wel eens over geluidoverlast.

Een probleem of de natuur?

Halsbandparkieten komen inmiddels in 35 landen voor. In Europa bevinden de grootste populaties zich in Zuidwest-Engeland, België, Nederland en Duitsland. Hij komt ook voor in Spanje, Frankrijk, Portugal en in Italië. In 2016 werd het aantal halsbandparkieten geschat op 85.000 vogels. Helaas begint de toename van deze luidruchtige vogels een probleem te worden. In Nederland leven inmiddels zo’n 2.300 vogels. Wetenschappers zijn het eens, de halsbandparkiet is een invasieve exoot die aangepakt moet worden. Het tegengeluid: Dit is de natuur!

Tekst + foto: Ruud Meijer