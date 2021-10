Halloween-walk in Kudelstaart

Kudelstaart – Op 30 oktober is het weer Halloween. Initiatiefneemsters van de Halloween Walk Fleur Looy en Evgenia Abbas uit Kudelstaart vonden het tijd worden om voor kinderen iets leuks te organiseren en bedachten een speurtocht-wandelroute langs huizen in Halloweenstijl. Bij elk huis dat meedoet is voor de kinderen iets ‘engs’ te beleven. Wil je je huis in Halloweenstijl versieren? En meelopen met de walk? Dat kan! Opgeven is wel een must. Dat mag uiteraard voor beide groepen. Fleur: “We vragen aan ieder die meeloopt om ook het huis te versieren. En op te geven voor de trick or treat route. Dit is geen must, maar maakt het voor alle lopers extra leuk.”

Meedoen als locatie

Om de tocht nog beter te beleven zijn versierde Halloweenhuizen en/of tuinen natuurlijk een belangrijk onderdeel en het gaat daarbij niet om groots of duur, maar om de sfeer En om het af te maken een trick or treat. Het adres aanmelden is wel van belang zodat alle lopers het kunnen vinden. Dit kan via de Facebookpagina Halloween Walk Kudelstaart. Na aanmelding bij de groep wordt de locatie op een plattegrond gezet. Maak een mooie foto van het griezelhuis en post die in de groep. Voor de drie mooist versierde huizen/tuinen zijn er leuke prijzen te winnen.

Meedoen als loper

Neem mee wie je wilt en maak er een heerlijke griezeltocht van. De organisatie roept ouders en begeleiders op om ook in stijl te komen, dat maakt de wandeling nog leuker. Om als loper alle griezellocaties te kunnen vinden is het van belang dat iedereen zich aanmeldt via de Facebookpagina Halloween Walk Kudelstaart. De route kan gelopen worden op eigen initiatief maar aanmelden voor de route is een must.

Fotolocatie

In de Lorentzhof is een grote fotolocatie, uiteraard geheel in Halloweenstijl. Hier is een professionele fotograaf – ook in stijl – aanwezig om van iedere deelnemer een spooky-foto te maken. Alle foto’s worden op Facebook geplaatst en er kan gestemd worden. Voor de drie leukste, engste of gekste kinderkostuums zijn er prijzen te winnen. De winnaars worden 6 november op Facebook bekend gemaakt. Geen kans om langs de fotolocatie te komen? Geen probleem. Maak dan zelf een foto voor deelname en stuur deze in via de Facebookgroep.

Heksenbrouwsels

Tijdens het fotomoment is er ook gelegenheid om heksenbrouwsels te proeven en zal er iets lekkers in scary-stijl zijn.

Informatie

De Halloween Walk Kudelstaart is op zaterdag 30 oktober van 17.00 tot 20.00 uur. Deelname is gratis, maar alleen voor Kudelstaart. Een donatie is welkom. Hiervoor kan het beste contact opgenomen worden met Fleur Looy via de Facebookgroep.