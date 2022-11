Gulle gift van DFG voor Historische Tuin

Aalsmeer – Op donderdag 27 oktober heeft de Historische Tuin Aalsmeer een cheque van Dutch Flower Group ontvangen. Een gift van 7.500 euro voor de komende 3 jaar is overhandigd aan Dirk Jongkind, secretaris van Stichting Historisch Aalsmeer en aan Gerben de Vries, tuinmedewerker van de Historische Tuin, door Marcel Zandvliet namens Dutch Flower Group.

Met deze gift is de Historische Tuin van plan om de komende tijd vaart te zetten achter het zogenaamde ‘seringenproject’. Dirk Jongkind: “De sering is een typisch Aalsmeers product en een belangrijk onderdeel van onze levende collectie. De komende jaren willen wij het verhaal van de sering extra aandacht geven en de Historische Tuin op die manier nog aantrekkelijker maken voor het publiek.” Naast een museum is de Historische Tuin ook een botanische tuin. Een levend monument over de ontstaansgeschiedenis van de Aalsmeerse sierteelt. Vele vrijwilligers werken dagelijks aan dit bijzondere en belangrijke deel van de Aalsmeerse geschiedenis.

“Wij voelen ons nauw verbonden met de Historische Tuin. Vanuit onze Aalsmeerse ‘roots’ hechten wij veel waarde aan de toekomst van de Historische Tuin Aalsmeer en vinden het belangrijk om dit prachtige stukje Aalsmeer en de historie van de sierteelt te waarborgen en nog aan vele generaties door te geven”, aldus Marcel Zandvliet van Dutch Flower Group.

Foto: Van links naar rechts: Gerben de Vries (tuinmedewerker) en Dirk Jongkind (secretaris Stichting Historisch Aalsmeer) nemen de cheque van Marcel Zandvliet (Chief Marketing Officer bij Dutch Flower Group) in ontvangst.