Grote zoektocht leverde niets op

Mijdrecht – Zaterdagavond had de Mijdrechtse politie en zelfs collega’s van buurgemeenten, het even druk naar een zoekaktie naar twee jongen mensen. Via burgerenet kwam al het bericht binnen om uit te kijken naar een zestien jarig meije en een 18 jarige jongen. Zij werden gezocht. Waarom werd niet bekend gemaakt. Al snel bleek dat het niet om zomaar iets ging. Een helicopter in de lucht, die maar zocht en zocht in de wijk Proostdij en bij het sportpark aan de Hoofdweg. Agenten waren op zoek naar 18-jarige Mijdrechter die verdachte is in een strafzaak en zich niet hield aan afspraken die zijn gemaakt over zijn voorlopige vrijlating. De verdachte, die op borgtocht vrij is, zou in Mijdrecht gezien zijn met een vuurwapen. Na deze melding gingen agenten direct aan de slag en zette zij de omgeving af. Ook werd de helicopter ingezet. Beiden werden echter niet meer gesignaleerd.

(PLUS FOTO)