Grote schade aan kas door ingestorte muur

Kudelstaart – Behoorlijk geschrokken zijn ze bij Ubink Cactussen aan de Mijnsherenweg. Woensdagmorgen 24 april is een muur van het bedrijf van de buren op een kas gestort en deze klap ging met veel kabaal gepaard. Ver in de omgeving is de klap gehoord. De schade is enorm. De kas heeft een flinke reparatie nodig en zo’n 50.000 tot 60.000 planten moeten als verloren worden beschouwd.

Gert Ubink blijft er vrij nuchter onder. “We hebben veel materiële schade, maar gelukkig is niemand gewond geraakt. We gaan de boel opruimen en hopen volgende week weer honderd procent in bedrijf te zijn.” De planten uit de beschadigde kas verplaatsen, is geen optie, zo vertelt Ubink. “Het staat binnen ons bedrijf overal strak vol.”

Het buurbedrijf slaat grond op binnen muren en hiermee is het goed mis gegaan. De oorzaak van de ingestorte muur ligt volgens Gert Ubink aan een foutief gebruikte grondkering. “Handhaving is hier al vele jaren mee bezig. Het is een spelletje tussen de gemeente en de provincie en daar zijn wij nu de dupe van.”

Uiteraard gaat de schade geclaimd worden, maar voor nu vindt Gert Ubink het belangrijker om aan de slag te gaan met het herstellen. “De verwarmingsmonteur loopt al rond en de kassenbouwer en de installateur zijn onderweg. Vlot handelen is het beste, we gaan niet bij de pakken neerzitten.”