Grote online kerstshow voor basisscholen

Amstelland – De kerstviering is dit jaar voor veel scholen anders dan normaal. Ouders mogen niet aanwezig en klassen mogen niet gemengd worden. Doordat er veel klassen en kinderen in quarantaine zitten, lijkt samen kerst vieren verder weg dan ooit. Een gezamenlijk initiatief van schooltheater.be en kindertheater.nl maakt dat kerst toch een groot feest zal worden. Onder de noemer ‘De grootste online kerstshow van België en Nederland’ brengen drie artiesten een serie van live-voorstellingen in het klaslokaal en in de huiskamer. Daardoor kunnen zowel kinderen die thuis zitten, als de leerlingen in de klas meegenieten van het kerstfeest.

De voorstelling is voor iedereen van 4 tot 12 jaar. Zowel op vrijdag 17 en donderdag 23 december zal elk uur een interactieve voorstelling live gestreamd worden. In de line-up van de dagen zitten shows voor de onderbouw en bovenbouw. Zo zal Jo De Rijck op donderdag 17 december met zijn show ‘Schaapjes tellen’ optreden voor de onderbouw en voor de bovenbouw met ‘Magie van Kerst’. Ook Tijl Damen heeft meerdere shows op deze dag voor de onder- en de bovenbouw. Op 23 december brengt Tijl Damen een spetterende muzikale show, afgewisseld door buikspreekster Lydia Zwart en haar poppentheater.

Het idee van de grootste online kerstshow is opgezet vanuit de drijfveer om elk kind te betrekken bij kerst. Om het voor docenten makkelijk te maken is er elk schooluur een voorstelling, zodat scholen makkelijk een voorstelling in hun eigen programma kunnen invoegen. Zo kunnen de shows ook bekeken worden tijdens de lunch. Op een veilige manier, in de eigen klasbubbel of zelfs thuis, plezier hebben van het samenzijn. Samen het eerste kwartaal afsluiten met een feest. Dit kerstfeest wordt in de intieme klassfeer beleeft en tegelijk met duizenden kinderen gedeeld. In deze bijzondere tijd wordt er toch samen een gezellige en spetterende kerst van gemaakt! Inschrijving kan via: www.kindertheater.nl /de-grootste-online-kerstshow-van-nl-be