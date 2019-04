Uithoorn – Woensdagmiddag rond 17:30 uur heeft er een ongeval plaats gevonden op de N201 ter hoogte van de Amstel Aquaviaduct.

Het was een kleine kettingbotsing. Op de foto is te zien dat een auto op zn voorganger is gebotst. De N201 werd in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Ambulancemedewerkers hebben de inzittende gecontroleerd, maar allen kwamen met de schrik vrij. Het was wel direct een verkeerschaos. Na uren kwam het verkeer weer een beetje op gang

Davey Photography/ Rob Franken