Grote drukte bij open dag brandweer￼

Uithoorn – De open dag van de brandweer kon zaterdag weer op grote belangstelling rekenen. Er stonden lange rijen om een ritje in een van de vier brandweerauto’s te maken. De tankautospuit reed met zwaailicht en sirene weg, waarvan sommige kinderen behoorlijk onder de indruk waren. Maar niet elk kind wilde later bij de brandweer. Een stoer driejarig jongetje wilde liever ambulancebroeder worden. Binnen kon een kijkje genomen worden in de ambulance en ook de EHBO was aanwezig. Een ander jongetje zat glunderend op de politiemotor. De aanwezige agent wilde zijn vele vragen met alle plezier beantwoorden. Misschien is hier nog een droom geboren. De politie had ook een waterscooter en twee paarden meegenomen: Lotus en Hilfiger. Kinderen vonden het leuk om de dieren wat hooi te geven. De paarden worden ingezet om agenten uit benarde situaties te redden. “Wij zijn altijd welkom”, zegt de begeleider. “Wij komen in het heetst van de strijd. De inzet van paarden is een uiterst middel.” Er zijn nog veel politieagenten te paard nodig. Een ruiter moet minimaal vier jaar ervaring bij de politie hebben. Ook de brandweer heeft altijd nieuwe helden nodig om branden te blussen, maar eveneens om automobilisten na een ongeluk uit een wrak te snijden, zoals werd gedemonstreerd op de open dag. De hulpverleners kunnen terug kijken op een geslaagde open dag.