Grote Clubactie succesvol in Aalsmeer

Aalsmeer – 20.915.925 euro is het bedrag op de teller van de Grote Clubactie dit jaar. De actie passeert voor het eerst de grens van twintig miljoen en breekt hiermee opnieuw haar record. Een enorme prestatie van de 6.022 deelnemende clubs in heel Nederland die samen ruim 6,9 miljoen loten verkochten. Verenigingen uit Aalsmeer haalden samen 32.097,60 euro op.

Extra inkomsten

De Grote Clubactie verbreekt niet alleen haar eigen record maar overtreft ook de resultaten van andere landelijke fondsenwervingsacties die zich inzetten voor het verenigingsleven. Het geld dat de clubs hebben opgehaald wordt gebruikt voor de extra’s zoals nieuwe materialen, renovatie van kleedkamers of het vieren van een jubileum. De diversiteit aan spaardoelen is minstens zo groot als de diversiteit aan deelnemers. Zo doen er voetbalclubs, scoutinggroepen, atletiekclubs, dansverenigingen en tientallen andere type verenigingen mee. De gemiddelde opbrengst voor een vereniging is dit jaar 2.778 euro. Dat is ruim 1.100 euro meer ten opzichte van wat clubs 3 jaar geleden ophaalden.

Vitaal gezonde verenigingen

Verenigingen zijn dé plek waar mensen zich gezamenlijk inzetten om hun sport, hobby of culturele interesse op een bijzondere manier te beleven en toegankelijk te maken voor anderen. Directeur Frank Molkenboer: “Ons doel is de vitaliteit van verenigingen in Nederland versterken. Onze loterij is dé manier voor verenigingen om hun mensen in beweging te brengen en te betrekken bij een gezamenlijk doel. We groeien mee met de tijd en blijven onverminderd succesvol.”

Voor en door de club

De actie heeft een sympathiek karakter omdat juist de leden en vrijwilligers van de vereniging zich zelf inzetten voor hun club. Leden dragen op deze manier hun steentje bij in het realiseren van financiële uitdagingen binnen de vereniging. Door loten te verkopen krijgen duizenden verenigingen jaarlijks een financiële stimulans. 80% van de opbrengst gaat direct naar de clubkas. Het hoogste afdrachtpercentage van alle goede doelen loterijen in Nederland. Een lot van slechts 3 euro bleek voor vele kopers dit jaar reden om een of meerdere loten te kopen voor de lokale vereniging in de buurt.

Ook de koper wint

Stichting Grote Clubactie is een loterij. Daarmee heeft de koper naast zijn steun aan de lokale club ook een lot in handen. Waar alle aantallen dit jaar dus groeien, is ook de prijzenpot van de Grote Clubactie de grootste ooit met ruim 750.000 prijzen en dit jaar maar liefst 2 hoofdprijzen van honderdduizend euro! De winkans is 1 op 9. Op dinsdag 19 november vindt de trekking plaats onder toeziend oog van de notaris.

Dit jaar deden in de gemeente Aalsmeer de volgende clubs mee en zij haalden de volgende bedragen op: Muziekvereniging Flora €249,60, Tennis Vereniging Kudelstaart €2.210,40, Korfbalvereniging VZOD €2.270,40, s.v. RKDES €6.033,60, Sportvereniging Omnia 2000 €6.458,40, Dansschool Happy2dance €734,40, Popkoor Soundsation €1.084,80, Rhythmic Dreams Gymnastics Academy €2.251,20, The Funny Horse €2.937,60 en FC Aalsmeer €7.867,20.