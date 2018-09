Grote brand in Sint Urbanuskerk Bovenkerk

Bovenkerk – In de Sint Urbanuskerk aan de Noorddammerlaan is vanavond, zaterdag 15 september, een grote brand uitgebroken. Enorme rookpluimen stijgen vanuit de kerk op en deze zijn ook in Aalsmeer te zien. De vlammen slaan op diverse plaatsen uit het dak van de kerk.

De brandweer spreekt van een grote uitslaande brand. De kerk is onlangs helemaal gerestaureerd. In de middag werd hier nog een lezing gegeven. De Urbanuskerk is een rijksmonument en werd in 1888 ontworpen door de bekende architect Pierre Cuypers. Mensen die direct naast de kerk wonen, zijn geëvacueerd worden opgevangen in de omgeving.

Zoals het zich nu laat aanzien, moet een groot deel van de kerk als verloren beschouwd worden. Mogelijk kan de kerktoren nog wel gered worden. De brandweer probeert met waterstralen de kerktoren te beschermen tegen de vlammen.

Triest is dat voor zondag 16 september een openingsconcert gepland stond ter ere van de restauratie van het Jules Anneessens orgel. Het is op dit moment nog maar de vraag of de kerk ooit weer in volle glorie te bewonderen zal zijn. De schade aan de kerk is aanzienlijk.

Foto: VTF – Vivian Tusveld