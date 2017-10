Grote boom valt op scoutinggebouw in Uithoorn

Uithoorn – Door de nachtelijke najaarsstorm is een boom in de vroege ochtend van zondag 29 oktober op een scoutinggebouw aan de J.A. Van Seumerenlaan in Uithoorn gevallen.

In dat scoutinggebouw sliepen op dat moment nog kinderen. Omdat de situatie in het begin onduidelijk was, werden politie en brandweer met spoed naar de locatie gestuurd.

Ter plaatse bleek de situatie veilig en de boom stabiel. Hulpverleners hebben de gevaarlijke delen afgezet en de kinderen gekalmeerd. De gemeente zal de boom later verwijderen.

Foto’s: KaWijKo Media / Vivian Tusveld