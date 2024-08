Groot aantal deelnemers bij de sfeervolle Kooyman Polderloop

Uithoorn – Het mooie weer zal zeker een rol hebben gespeeld, geen regen en niet te warm, maar blijkbaar heeft de Kooyman Polderloop een grote aantrekkingskracht op lopers uit een grote regio door zijn sfeer, parcours en organisatie. Nadat vorig jaar 750 lopers aan de start verschenen waren er dat dit jaar honderd meer, 850, een aantal dat de verwachtingen van de organisatie overtrof.

De al jarenlange geoliede samenwerking tussen atletiekvereniging AKU en het feestcomitétje De Kwakel zorgde er ook nu weer voor dat de wedstrijd en uitslagenverwerking soepel en probleemloos verliep.

De spits werd afgebeten door de G-run, de Specials, die met ondersteuning van hun teamgenoten die later de 4 km zouden lopen, en begeleiders hun 1,2 km aflegden. Wethouder Jose de Robles, die deze groep een warm hart toedraagt, schoot de oranjebrigade weg. Onder luide aanmoedigingen en applaus van het publiek passeerden zij de finishstreep. Enkele minuten later klonk het startschot, ook nu weer door wethouder Jose de Robles, van de jongste groep kinderen tot en met 8 jaar. 115 kinderen, van wie enkelen nog maar drie jaar oud waren, vertrokken voor hun 1,2 kilometer, een groot lint omdat de jongsten werden vergezeld door één van de familieleden.

Uitslagen

Meisjes​​​​: 1. Daphne Droog​​, 2. Jette Koek​​​, 3. Evi v.d. Lans.

Jongens: 1. Jim Vreugdenhil, 2. Jason Plasmeier, ​​​3. Kyano Karsten.

Een kwartier later vertrokken de oudere kinderen van 9 t/m 11 jaar voor hun loop over dezelfde afstand. Ook hier weer een grote groep van 60 deelnemers. Het tempo lag hier al erg hoog, de eerste loper ging al bijna binnen vier minuten over de finishstreep.

Uitslagen

Meisjes​​​​: 1. Jaylinn Maarsen, 2. Deliz Honig, 3. Fenna Cals​​​.

Jongens: ​​1. Logan Kroon, ​​​2. Tigo van Lammeren, 3. Sem Bosman.

De start van de 4 kilometer was dit jaar heel bijzonder. Guus Kooyman, één van de eigenaars van het bedrijf dat al vele jaren hoofdsponsor is van de Polderloop, vierde op deze dag zijn 40e verjaardag en werd door zijn vrienden op een hele speciale manier naar de start gebracht. Hij kreeg van AKU een bos bloemen als felicitatie en in zijn andere hand loste hij het startschot voor de 225 deelnemers die klaarstonden voor de 4 km. Het werd een spannende wedstrijd die bij de heren door Tom Kleist en bij de dames door Iris Brandenburg werd gewonnen.

Uitslagen

Vrouwen: 1. Iris Brandenburg (15.28), 2. Esmee Dijk, 3. Laura Vetter​​​.

​​​​Mannen: ​1. Tom Kleist (13.00), ​​​2. Jorrit Klinkenberg, 3. Isaac Dullemans.

Voor het hoofdnummer van deze 36e Kooyman Polderloop, de 10 kilometer, stond een geweldig aantal lopers aan de start, 450 mannen en vrouwen die voor een lang en mooi startlint zorgden. De laatste loper kon pas een minuut na het startschot de startlijn passeren. Dat maakte door zijn chip op zijn startnummer niet uit voor zijn eindtijd. Zowel bij de mannen als de vrouwen sprongen twee atleten er echt uit, zij kwamen met een flinke voorsprong over de finish: Pablo van den Hoorn en Lotte Krause.

Uitslagen

Vrouwen: 1. Lotte Krause (36.47), 2. Ingrid Klaassen, 3. Carmen Oosterkamp​​.

​​​​Mannen: ​​1. Pablo v/d Hoorn (30.46), ​​2. Julian Steenman, 3. Brent Pieterse.

Voor de teambattle hadden zich 19 teams aangemeld, 11 teams bij de 10 kilometer en 8 bij de 4 kilometer. Winnaar bij de 4 km was het team Geer Hard 1, gevolgd door de Albatrossen en de Roadrunners. Het vleespakket bij de 10 km werd gewonnen door de fam. Hogerwerf, Jorrit, Dennie en Claudia, tweede en derde werden Team Keers en Team Tolletjes.

De vele toeschouwers hebben genoten van mooie wedstrijden in een sfeervolle ambiance en de organiserende partijen kunnen terug kijken op een voortreffelijk verloop van de wedstrijden. Met dank uiteraard aan de vele vrijwilligers die in de voorbereiding, tijdens de loop en na de loop een grote bijdrage hebben geleverd.

Last but not least, de grote groep sponsors die elk jaar weer voor een welkome ondersteuning van dit mooie evenement zorgen.

Foto is aangeleverd.