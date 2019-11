Groot Aalsmeers Dictee in Historische Tuin

Aalsmeer – Aanstaande zondag 24 november vindt het Groot Aalsmeers Dictee weer plaats. Dit keer komen de taalliefhebbers bijeen in de veilzaal van de Historische Tuin in het Centrum. Auteur van het dictee is Hermen de Graaf en de taak van voorlezer neemt Anton Temme, bestuurslid van de Historische Tuin, op zich.

Deelnemen kan als individuele liefhebber of specialist en als team bestaande uit drie personen. Het Groot Aalsmeers Dictee is van 13.30 tot 17.30 uur. Na het dictee is er een Aalsmeerse borrel in het naastgelegen Tuinhuis. Tevens wordt een ludieke veilsessie georganiseerd.

Naast eeuwige roem zijn er prijzen te winnen in de verschillende categorieën. Deelname kost 27,50 euro per persoon en aanmelden kan via taalevenementen@gmail.com.