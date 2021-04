“Grof vuil dumpen, grof schandaal”

Aalsmeer – Bijna iedere week is het wel raak, afval gedumpt bij de inbrengparkjes voor glas en plastic. Bij de locatie langs de Zwarteweg worden veelvuldig oude en vooral wat grotere spullen neergezet. Mogelijk komt dit omdat het parkje ietwat uit de woonbuurt ligt. Er kan, zeg maar, meer tijd genomen worden om makkelijk van overtollige goederen af te komen.

Afgelopen weekend is weer ergens een schuur, garage of zolder opgeruimd en de spullen zijn ‘eenvoudig’ gelost bij het parkje aan de Zwarteweg. Er liggen matrassen, een oude stoel en nog wat kleine meubelstukken. Het bord ‘hier geen grof vuil’ lijkt echt tegen dovemansoren en -ogen gezegd. Er is al enkele malen gepleit voor camera’s, maar of deze op een vandalisme-bestendige manier geplaatst kunnen worden? Wellicht is het een aanrader om het gele bord te verlichten (ook ‘s avonds leesbaar, want dan wordt er meestal illegaal gedumpt), of hier een lamp met bewegingssensor aan laten springen. Schrikt af!

Nogmaals, afval dumpen bij inbrengparkjes is echt niet nodig. Wie hier matrassen en meubelstukken neer kan gooien, heeft ook de mogelijkheid om de aanhanger of auto legaal te legen bij Meerlanden in Rijsenhout! Voor wie geen vervoer heeft: Maak en afspraak en de spullen worden (tegen een kleine vergoeding) opgehaald. “Grof vuil dumpen, een grof schandaal”, aldus een inwoner die zich flink ergert aan deze manier van afstand doen van goederen bij inbrengparkjes.