Groep 8 Feest weer een groot succes

Aalsmeer – Alweer de zestiende editie van het Groep 8 Feest, maar voor deze aanstaande brugklassers was het de eerste keer. Afgelopen vrijdag 17 januari was de N201 weer goed vol met de oudste basisschooljeugd. Om half 8 stond er al een rij voor de deur. Ondanks de kou hadden de jongens en meiden ontzettend veel zin in (voor velen) hun eerste echte feest.

In de klas werd er al lang gesproken over het feest en de outfit die gedragen moest worden. De juffen en de meesters deelden de kaarten uit aan de kinderen. Er worden vragen gesteld in de klas over wat ze precies gaan doen, maar het antwoord ‘feesten’ werd al snel gegeven.

Chips en schminken

De hits vlogen je om de oren. Er werd gedraaid door DJ’s Mathijs en Eric. Beiden meesters van de Antoniusschool. Alles werd luidkeels meegezongen door de jongens en meiden en ook de battle jongens tegen de meiden was een hoogtepunt. De hits over frikandellen, potentie en fuifjes werden hard meegezongen. Tussendoor konden de kinderen een drankje of een zakje chips halen en werden zij geschminkt. De jongerenwerkers van Buurtwerk.nl hielpen mee en hebben dit feest mede mogelijk gemaakt.

17 april nog een keer feest

Een vervolg kan niet uitblijven na zo een succesvol feest. Organisator Eric Spaargaren en Lizanne Eveleens van de Buurtwerk.nl nodigen alle groep 8’ers nog een keer uit. “Op vrijdag 17 april zijn de kinderen van groep 8 nog een keer uitgenodigd om te komen feesten.” Deze mededeling werd met luid gejuich ontvangen door de aanwezigen. Het thema is dan Tropical. Benieuwd hoe zo’n feest eruit ziet? Neem dan een kijkje op www.groep8feest.nl

Foto’s: Laurens Niezen