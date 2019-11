Groep 7 de Kwikstaart ontbijt met burgemeester en wethouder

Uithoorn – Donderdagochtend 7 november brachten 31 kinderen van basisschool de Kwikstaart uit Uithoorn een ontbijtje bij burgemeester Pieter Heiliegers en wethouder Ria Zijlstra (Onderwijs) in het gemeentehuis. In de kantine gaven ze met dat gezamenlijk Burgemeestersontbijt het goede voorbeeld in de week van het Nationaal Schoolontbijt, waarbij een half miljoen kinderen samen gezond ontbijten op zo’n 2.750 basisscholen.

Voordat de kinderen gingen ontbijten, betaalde de burgemeester symbolisch voor het ontbijt met een donatie aan stichting ‘Het Vergeten Kind’, het goede doel van deze 17e editie van het Nationaal Schoolontbijt. Thema van de ontbijtweek is dit jaar: ‘Neem tijd voor je ontbijt!’. In de bedrijfskantine van het gemeentehuis waren de tafels gedekt voor een gezellig en gezond ontbijtfeestje. De school levert zelf het gezonde ontbijt. Wethouder Zijlstra stak de handen uit de mouwen en hielp mee met de ontbijtspullen klaar te zetten. Aan de ontbijttafel maakten de kinderen, de burgemeester en wethouder uitgebreid kennis met elkaar en wisselden ze van gedachten.

Smullen

De leerlingen konden heerlijk smullen van bruine boterhammen, bolletjes of crackers met kaas, pindakaas of jam, muesli met yoghurt en een stuk fruit. Ook de kopjes thee waren niet aan te slepen. De leerlingen hebben gezellig kunnen kletsen met de burgemeester en de wethouder. ‘De burgemeester houdt wel van grapjes maken,’ zei een meisje die naast de burgemeester zat. De burgemeester vond het leuke gesprekjes met de leerlingen. Het is natuurlijk wat onwennig om ineens naast een burgemeester of wethouder te zitten maar na de eerste keurige vragen vroeg de burgemeester “wie heeft er nog een vraag die je eigenlijk niet durft te stellen?”, kwam het los. De kinderen vroegen “Hoe heten je kinderen? Wat is je pincode? Ga je naar het buitenland, wat voor auto rijd je, komen we nu op het jeugdjournaal?” De burgemeester moest ook lachen om de opmerking van zijn ‘buurvrouw’: “Ik stel nu een random vraag,” zei het meisje dat naast hem zat. Ook de wethouder had gezellige maar vooral persoonlijke openhartige gesprekken met de leerlingen.