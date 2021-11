Groen licht op Watertoren voor de pleegzorg

Aalsmeer – Tijdens de Week van de Pleegzorg van 2 tot en met 10 november is de Watertoren in Aalsmeer groen verlicht. Op meerdere plekken in Nederland worden opvallende gebouwen tijdens deze week in groen licht gezet. Dit om de aandacht te vestigen op pleegzorg en om meer mensen te vinden die tijdelijk of voor langere tijd als pleegouder willen zorgen voor een kind van een ander.

“Ieder kind hoort op te groeien op een veilige plek met liefde en structuur”, zegt wethouder jeugd Bart Kabout. “Voor 23.000 kinderen in Nederland is dat niet vanzelfsprekend. Nog steeds wachten ruim 800 kinderen in Nederland op een pleeggezin. Om voor hen het licht ook op groen te zetten en ze een mogelijkheid te bieden zo thuis mogelijk op te groeien, zijn pleegouders dus hard nodig. Daarom steunt onze gemeente deze actie.”

Open je wereld tijdens de Week van de Pleegzorg

Pleegzorg Nederland wil tijdens de Week van de Pleegzorg, met alle lokale pleegzorgorganisaties, meer mensen enthousiasmeren voor het pleegouderschap. Zodat ieder kind zo thuis mogelijk kan opgroeien. Pleegouder zijn, kun je op verschillende manieren invullen. Soms in deeltijd, zoals een weekend in de maand. In andere gevallen voor een aantal weken of voor langere tijd.

Meer weten?

Meer dan 16.000 gezinnen zetten zich in voor de opvang van kinderen die niet thuis kunnen wonen. Om ieder kind een thuis te kunnen bieden zijn er nóg meer pleegouders en gezinnen nodig. Er zijn verschillende manieren waarop jij ook je wereld kunt openen voor een kind. Als u meer wilt weten: https://www.pleegzorg.nl/pleegouder-worden.

Foto: www.kicksfotos.nl