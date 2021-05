Greenpark Aalsmeer in finale HandbalNL League

Aalsmeer – De finalisten van de HandbalNL League zijn bekend. Greenpark Aalsmeer en Kembit Lions uit Limburg gaan strijden om de landstitel. In drie wedstrijden (best of three) gaan de handballers uitmaken wie dit jaar de kampioensschaal omhoog mag houden. Opnieuw Greenpark Aalsmeer of wordt Kembit Lions de nieuwe nummer één?

Zaterdagavond 22 mei speelde Bevo uit Panningen, nummer drie, de inhaalwedstrijd tegen Hurry-Up.Deze moest Bevo winnen om kans te blijven maken op een finaleplek. De handballers uit Panningen verslikten zich echter in de nummer vijf en moesten Hurry-Up feliciteren. Bevo verloor de wedstrijd met 24-28 (rust 13-19).

Door dit verlies heeft Bevo zich uitgeschakeld voor de finale en zijn het Greenpark Aalsmeer en Kembit Lions die het tegen elkaar gaan opnemen. De finalewedstrijden zijn op 5/6 juni, 12/13 juni en 19/20 juni. Wellicht mag publiek deze spannende duels bijwonen.

Overigens is de HandbalNL League nog niet ten einde. Aanstaande zaterdag 29 mei zijn de laatste wedstrijden. Greenpark Aalsmeer speelt in en tegen Volendam vanaf 20.00 uur en Kembit Lions heeft Bevo als tegenstander. Voor de finale maakt het niet meer uit wie de punten pakken, maar uiteraard zijn zowel Greenpark als Kembit Lions er op gebrand de competitie winnend af te sluiten.

Foto (archief): Greenpark Aalsmeer tegen Bevo.