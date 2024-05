Handbal: Strijd om landstitel start in Aalsmeer

Aalsmeer – De heren van Green Park Aalsmeer wachtte zaterdag 18 mei de laatste wedstrijd in de Handbal NL League. Tegenstander was lange tijd koploper Kembit Lions. In het verre Sittard gaf Aalsmeer een prachtig visitekaartje af. De wedstrijd startte met een gelijk opgaande strijd, maar Green Park wist een kleine voorsprong te behalen net voor de rust. In het tweede deel kwam Aalsmeer op stoom en walste over de Limburgers heen. Met liefst 23-30 wonnen de Green Park heren en dit betekende een gelijke stand met Kembit Lions. Topscorer bij Aalsmeer was Armando Besseling.

Omdat Aalsmeer meer doelpunten heeft gemaakt in deze competitie begint de strijd om de landstitel in eigen dorp. Aanstaande zaterdag 25 mei komt Kembit Lions naar sporthal De Bloemhof voor de eerste wedstrijd in de Best of Three. De wedstrijd begint om 19.00 uur en uiteraard wordt gehoopt op veel support uit Aalsmeer op de tribune.

Voor de tweede wedstrijd vertrekt Green Park weer naar Sittard en dit thuisduel voor Kembit Lions vindt zondag 2 juni plaats vanaf 13.30 uur. Indien dan nog een derde wedstrijd nodig is, wordt deze weer gespeeld in Aalsmeer. Lukt het Green Park om de landstitel te veroveren? Het zou een mooie kroon zijn op het hoofd van de spelers en trainer Woi Wong!

Foto: Topscorer Armando Besseling in actie tijdens eerdere wedstrijd. Foto: www.kicksfotos.nl