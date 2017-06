Gratis voetbaltraining voor mini’s

Kudelstaart – Wil jij graag op voetbal? Dan hoef je niet tot het volgende seizoen te wachten! Bij RKDES kan je tot de afsluiting van het seizoen gratis meetrainen. Dus heb jij tijdens het schoolvoetbal zo ontzettend lekker gevoetbald? Zwemdiploma gehaald en mag je nu eindelijk op voetbal? Denk je er al tijden over om ook op voetbal te gaan? Nu is er de kans om lekker mee te trainen en te zien of voetbal ook voor jou dé sport is.

Jongens en meisjes geboren in 2010, 2011 en 2012 kunnen gewoon binnen komen lopen bij training van de mini’s bij RKDES aan de Wim Kandreef op woensdag 21 juni, 28 juni en 5 juli van 16.30 tot 17.30 uur en op zaterdag 24 juni en 1 juli van 9.15 tot 10.30 uur. Vergeet je scheenbeschermers en voetbalschoenen niet!

Ben jij al te oud voor de mini’s, maar wil je toch graag kennismaken met voetbal en RKDES? Stuur dan een mail naar prjeugd@rkdes.com met je naam, je ervaring met voetballen en geboortejaar dan krijg je persoonlijk bericht over de mogelijkheden om nog voor de zomer te komen trainen.