Gratis Street Winter Games voor jongeren

Aalsmeer – Jongeren van 13 tot en met 17 jaar kunnen op woensdag 24 februari gratis sporten bij de Street Winter Games. Op het programma staan activiteiten als kickboksen, streethandbal, panna voetbal, graffiti spuiten en 3 tegen 3 basketbal.

Tijdens Street Winter Games kunnen de jongeren, bij wie de sociaal-emotionele gevolgen van de lockdown zwaar vallen, sporten met leeftijdsgenoten en hun hoofd leeg maken. De organiserende partijen, Team Sportservice, Buurtwerk en Cultuurpunt, zien dat de 13- tot en met 17-jarigen behoefte hebben aan sociaal contact en iets leuks willen ondernemen.

Buurtsportcoach René Romeijn van Team Sportservice: “De lockdown is zwaar voor de jongeren, ze vervelen zich. Sport is zó belangrijk voor de gezondheid. Niet alleen lichamelijk, maar juist ook voor de sociale en emotionele waarden. Ik hoop dat we zo de Aalsmeerse en Kudelstaartse jongeren helpen.”

Inschrijven

Street Winter Games vindt buiten plaats op woensdag 24 februari van 14.00 tot 15.00 uur bij sporthal De Bloemhof aan de Hornweg 187. Jongeren kunnen zich gratis inschrijven voor de Street Winter Games via www.teamsportservice.nl/aalsmeer. Deelname is gratis, maar er is beperkt plek.

Foto: Renata Jansen (Street Winter Games).