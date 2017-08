Gratis seniorenconcert met Ronnie Tober

De Ronde Venen – Het Ronde Venen Fonds organiseert opnieuw een mooi feestelijk concert in de Willisstee voor senioren in De Ronde Venen. Dit jaar op donderdag 7 september. Na het succes van vorig jaar met Mariska van Kolck wordt dit jaar een optreden verzorgd door Ronnie Tober, die zangeres Willeke D’estell meeneemt. Daan Kruit verzorgt de muzikale omlijsting en zal de stemming erin brengen.

De presentatie van de middag is in de deskundige handen van Hans van Veen. De organisatoren hopen die middag op ‘een volle bak’: alle 200 stoelen bezet. Om alle bezoekers voldoende tijd te geven de jassen op te hangen, een kopje koffie of thee te gebruiken en de rollators en rolstoelen op hun plek te zetten, is de zaal al om 13.00 uur open. Aanvang van het concert is stipt om 14.00 uur en de middag duurt tot circa 15.30 uur.

Locatie: Willisstee, Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis.