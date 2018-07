Gratis schrijfworkshop in bibliotheek

Amstelveen – In Bibliotheek Amstelveen Stadsplein geeft Hetty Kleinloog ter gelegenheid van het verschijnen van haar debuutroman ‘Volle Bloei’ een gratis schrijfworkshop over het schrijven van een pakkende openingszin. Aansluitend zal zij signeren.

Ieder boek begint met een eerste zin. Dat lijkt logisch, maar ieder die een roman heeft willen schrijven beseft hoe ontzettend lastig het schrijven zo’n eerste zin is. Volle Bloei opent met: Als ze in een hoosbui, tijdens een knetterende donderslag, haar been over het ijzeren hek van de begraafplaats werpt, hoort de eenenzeventigjarige Lies takken of haar heup kraken.

Die zin is niet zomaar tot stand gekomen. Daar is schrijven, schrappen, formuleren, hoofdschudden en opnieuw schrijven aan vooraf gegaan. Tijdens de workshop zal Hetty Kleinloog iets vertellen over het schrijfproces en de totstandkoming van haar boek en de deelnemers leren een pakkende eerste zin te formuleren. Wie weet vormt dit de start van jouw eigen roman!

Hetty Kleinloog (1958) is (toneel)schrijver, tekstdichter en toneelregisseur. Ze heeft de afgelopen jaren al vele schrijfworkshops gegeven bij de Bibliotheek Amstelland. Met ‘Volle Bloei’ debuteert zij als romanschrijfster. De gratis schrijfworkshop op zaterdag 7 juli is van 16.00 tot 17.00 uur in de Bibliotheek op het Stadsplein in Amstelveen. De toegang is gratis. Reserveren online niet verplicht, wel praktisch: www.debibliotheekamstelland.nl.