Gratis evenement ‘Iedereen doet mee’

Uithoorn – Onder het motto ‘Grijp je kans en doe mee’ wordt op zaterdag 4 april, op initiatief van de gemeente Uithoorn een gezellig evenement gehouden in de Scheg. Inwoners kunnen hun portemonnee thuislaten, want alles wordt deze dag gratis aangeboden. Er is van 15.00 tot 19.00 uur van alles te doen voor jong en oud. Denk aan een sportmarkt onder leiding van Uithoorn voor Elkaar, samen koken met de vaste krachten van de Wereldkeuken en schilderen, tekenen, boetseren met Stichting Crea. Er is een DJ aanwezig, dus er kan ook nog gedanst worden en verder worden alle hapjes en drankjes kosteloos aangeboden. Na het eten vindt er een gratis loterij plaatst waar leuke prijsjes te winnen zijn. Deze prijzen worden aangeboden door lokale ondernemers.

Gratis vervoer

De gemeente organiseert dit evenement in samenwerking met Uithoorn voor Elkaar, het Partcipatieplatform Sociaal Domein, SUB (Stichting Uithoorn in Bedrijf), Crea en de Rabobank. Wethouder Ria Zijlstra: We willen dat al onze inwoners kunnen meedoen aan de samenleving. Daarom vinden we het belangrijk om dit evenement te organiseren. Een gratis evenement waar iedereen dus aan mee kan doen. Ook hebben we gedacht aan vervoer, want voor mensen met een krappe beurs is het kopen van een buskaartje mogelijk een drempel. Daarom zetten we gratis busjes in die inwoners op bepaalde plekken oppikken en naar de Scheg brengen. Ik hoop veel mensen te zien op 4 april.” De tijden en de opstapplekken worden nog gecommuniceerd. Houd de lokale kranten in de gaten, de website www.uithoorn.nl en de Facebookpagina van de gemeente. Op dit evenement wordt ook informatiegegeven over de regelingen die er zijn voor mensen met een krappe beurs. , Ons voornaamste doel met dit evenement is plezier. Maar het is natuurlijk mooi meegenomen als we iedereen informatie kunnen meegeven waar ze na deze dag wat aan hebben,” legt Zijlstra uit. Aanmelden voor dit evenement is niet nodig. De Scheg is te vinden aan de Arthur van Schendellaan 100.