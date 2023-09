Gratis Babycafé in Uithoorn met live muziek ￼

Uithoorn – Geniet 15 september tijdens het Babycafé van live muziek, verhaaltjes en gezelligheid samen met jouw baby en andere ouders. Wist je dat muziek heel goed is voor de (taal)ontwikkeling van jouw baby? Muziek is een prachtige manier om de nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen. Op 15 september krijgen we bezoek van een echte muzikant. Kom tijdens deze speciale editie van het Babycafé samen met je kindje genieten van live muziek! Het maandelijkse Boekstart Babycafé is de plek om samen boekjes te lezen, plaatjes aan te wijzen en verhaaltjes te vertellen. Plezier in samen lezen staat voorop en daarbij zijn kinderen die als baby zijn voorgelezen later beter in taal. Je kunt hier dus niet vroeg genoeg mee beginnen.

Er zijn heel veel leuke boekjes om uit te kiezen, het geeft niet als je kindje een dutje doet en er is ruimte om te voeden en te verschonen. Wie weet hebben jullie ook nog leuke (voor)leestips voor elkaar! Graag vooraf een plekje reserveren. Kom je toch niet, laat het dan weten zodat je plekje vrij kunnen maken voor een ander kindje.

Eén kaartje is geldig voor 1 kind + 1 ouder, reserveer dus geen kaartje voor jezelf maar alleen voor je kindje van 0-2 jaar. Broertjes en zusjes van 2 t/m 4 jaar zijn ook welkom en hoeven geen kaartje te reserveren.

Naam activiteit: Boekstart Babycafé in Uithoorn | 0-2 jaar

Datum: vrijdag 15 september | 9.30-10.00 en 10.00-10.30

Locatie: Bibliotheek Uithoorn

Prijs: Gratis, wel graag aanmelden via www.debibliotheekamstelland.nl