Goochelen in het Poppentheater

Amstelveen – Op vrijdag 5 januari om 14.30 uur is de voorstelling ‘Berend Botanicus’ door Jan Kosters te zien. Jan Kosters is drievoudig kampioen goochelen voor kinderen. Vorig jaar kwam hij in de kerstvakantie als dokter Jan de zaal op stelten brengen en nu is zijn nieuwe karakter: Berend Botanicus. Berend zoekt de monumentale ‘Grove Den’. Daar is een zeldzame vlinder gespot. Jan zou geen goochelaar zijn als deze zeldzame vlinder niet tijdens de voorstelling tevoorschijn gegoocheld wordt met een bijzonder ‘maanlicht-geweer’. Tegelijkertijd steken de kinderen van alles op over de natuur. Voor iedereen vanaf 4 jaar

‘Ja Grippon’

Op zondag 7 januari om 14.30 uur brengt de jonge Belgische huisgoochelaar van het tv programma VTM Kzoom de goocheltheatervoorstelling JaGrippon. Jahon is een jongeman die op een oude zolder woont. Een zolder vol uitvindingen waarmee hij goocheltrucs oefent. Na veel oefenen gaat Jahon optreden op straat. Op een dag geeft een prachtig meisje hem het luidste applaus ooit en Jahon is meteen verliefd! Neva is haar naam. Samen treden ze vele malen op als goochelaar en assistente. Een fantastisch duo! Tot het ergste gebeurt! Neva krijgt JaGRIPon, een ziekte die niet te genezen is! Tenzij Jahon snel een oplossing vindt… Voor iedereen vanaf 5 jaar.

In 2013 won Jahon de eerste prijs op het kampioenschap van Vlaanderen in de categorie toneelgoochelen. Vorig jaar was het publiek heel enthousiast over zijn voorstelling ‘Geheimen’

Voor alle voorstellingen geldt de toegangsprijs van 8,50 euro. Reserveren kan via 020-6450439, info@amstelveenspoppentheater.nl of via www.amstelveenspoppentheater.nl