Golfdag Lions voor ‘Dag van je Leven’

Aalsmeer – Traditiegetrouw organiseren de beide Lionsclubs in Aalsmeer – LC Ophelia en LC Aalsmeer – dit najaar weer de inmiddels traditionele jaarlijkse golfdag, en wel op vrijdag 15 september. De netto opbrengst zal gaan naar de Stichting Dag van je Leven. Deze sympathieke stichting wil mensen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap uit de regio Aalspeer de dag van hun leven bezorgen. Zij doet dat onder andere door het mogelijk maken van leuke activiteiten zoals een botentocht of een feest. De stichting wil er voor zorgen dat goede initiatieven voor mensen met een handicap het draagvlak krijgen dat ze verdienen.

De Lions Golfdag zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de prachtige baan van het Golfpark Wilnis in een uitnodigend polderlandschap met schitterende waterpartijen. Er zal een 18 holes Stableford wedstrijd (Texas Scramble) worden gespeeld met een gunshot start om circa 12.15 uur.

Deelname bedrijven

Om deze golfdag tot een succes te maken en dus een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren voor de Stichting Dag van je Leven mikken de Lionsclubs onder andere ook op bedrijven die deze golfdag goed kunnen gebruiken om de contacten met hun relaties te verstevigen. Maar ook golfers die alleen of samen met anderen willen inschrijven kunnen op 15 september een gezellige golfdag beleven. Ze zijn van harte welkom!

De faciliteiten van het Golfpark Wilnis met z’n heerlijke terras, het sfeervolle clubhuis en het prima restaurant bieden na afloop van de wedstrijd volop gelegenheid om deze sportieve dag met uw relaties en vrienden op een plezierige manier af te ronden. De kosten voor deze geheel verzorgde golfdag bedragen 135 euro per persoon. Inschrijven per flight is voordeliger: u betaalt 500 euro per flight. Hierin zijn inbegrepen: koffie bij ontvangst, lunchpakket, aperitief, diner en drankjes. Er is op dit moment nog ruimte voor enkele flights. Meedoen op vrijdag 15 september? Neem dan contact op met Cees de la Haye via 06-53195612 en ceesdelahaye@gmail.com of Leonie Mantel via 06-50526797 en leoniemantel@mac.com. Aanmelden kan ook via www.lionsclubgolftoernooi.nl.