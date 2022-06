Golfclub Veldzijde clubkampioenschappen Matchplay

De Ronde Venen – Het Pinksterweekend werden op Golfpark Wilnis de clubkampioenschappen Matchplay gespeeld op de 18-holes baan. Dit jaar organiseerde Golfclub Veldzijde voor het eerst ook clubkampioenschappen Matchplay voor spelers met een handicap van 22 en hoger. Afgelopen weekend werden dan ook veel wedstrijden gespeeld, met als sluitstuk vier finales en troostfinales om de derde en vierde plaats.

Bij de dames wist Joke Schiphorst haar titel te prolongeren door in een spannende wedstrijd op de laatste hole te winnen van Monique Suters. Joke is hiermee voor de 7e keer clubkampioene Matchplay. Joke Delfos eindigde als derde.

Michiel van der Vaart schreef de titel clubkampioen op zijn naam door winst in de finale tegen Joris van Alphen. Bij de strijd om de derde en vierde plaats was de winst voor Piet Persoon. In handicapcategorie 22.0 tot 36.0 bij de dames is de eerste plaats voor Adrianca Mens. Merel Koek werd tweede, Ineke Hofhuizen derde.

Marc Jordan wist de finale in deze categorie te winnen van Peter Tijssen. De derde plaats is voor Ruud Woudstra.

Uitslag categorie tot handicap 22.0:

Heren: Dames:

1e Michiel van der Vaart 1e Joke Schiphorst

2e Joris van Alphen 2e Monique Suters

3e Piet Persoon 3e Joke Delfos

Uitslag categorie handicap 22.0 tot 36.0:

Heren: Dames:

1e Marc Jordan 1e Adrianca Mens

2e Peter Tijssen 2e Merel Koek

3e Ruud Woudstra 3e Ineke Hofhuizen

Ondersc hrift bij bijgaande foto:

Blije finalisten clubkampioenschappen Matchplay 2022 bij Golfclub Veldzijde