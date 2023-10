GoedGezondGroep wordt trotse sponsor van sv Argon

Mijdrecht – Afgelopen zaterdag was een bijzondere dag voor sv Argon en de GoedGezondGroep, want tijdens de spannende thuiswedstrijd tegen Batavia ‘90 hebben ze een nieuwe ABC-sponsor aan hun club verbonden. Anne Beeker zette zijn handtekening onder een splinternieuw sponsorcontract.

De gesprekken die leidden tot deze samenwerking begonnen al in het voorjaar van 2023. De GoedGezondGroep zag in sv Argon een vereniging met een diepgewortelde maatschappelijke betrokkenheid in de regio Mijdrecht. De club heeft plannen om de jeugdopleiding te verbeteren en een uitgebreid voetbalbeleidsplan uit te voeren. Deze visie sprak de GoedGezondGroep enorm aan en zodoende was de keuze snel gemaakt om ABC-sponsor te worden.

Wat de GoedGezondGroep zo bijzonder maakt, is dat ze meer zijn dan slechts een bedrijf; het is een toegewijde familie met een schat aan ervaring en expertise in de gezondheidszorg. Hun benadering is net zo persoonlijk als de zorg die ze bieden, en dit is precies wat hen en sv Argon met elkaar verbindt. Ze benaderen huisartspraktijken met dezelfde compassie en menselijke insteek. Deze betrokkenheid heeft geresulteerd in een groeiend aantal huisartsenpraktijken dat zich bij hen aansluit. Samen streven ze naar hoogwaardige, lokale en persoonlijke huisartsenzorg. De GoedGezondGroep bestaat momenteel uit meer dan acht huisartsenpraktijken verspreid over het hele land, en ze hebben grootse ambities om in de komende jaren nog verder te groeien.

Als commissie sponsorzaken van sv Argon zijn ze oprecht verheugd over deze veelbelovende samenwerking met de GoedGezondGroep. Inmiddels zullen toeschouwers op verschillende locaties rondom de velden al de nieuwe en opvallende sponsoruitingen ontdekken.