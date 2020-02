Goed profdebuut van renner Nils Eekhoff

Rijsenhout – Koersritme kweken, goed werk leveren voor het team, een sterke tijdrit rijden en een feestje met champagne vieren na een zege van ploeggenoot Cees Bol. Het debuut van wielrenner Nils Eekhoff voor profteam Sunweb in de Ronde van de Algarve smaakte naar meer. In het klassement van de vijfdaagse wedstrijd eindigde de Rijsenhouter afgelopen zondag op een bescheiden 119ste plek.

Maar hij had zich wel kunnen tonen in de slotfases van de twee sprintetappes. In de derde rit leverde hij met een lange kopbeurt een welkome bijdrage aan de zege van Bol, het eerste succes van de nieuw gevormde Sunweb sprintploeg. In de tijdrit op de slotdag werd Eekhoff knap 37ste, een fractie van een seconde trager dan Mathieu van der Poel en met beperkte achterstand op wereldtoppers Van Avermaet, Nibali, Wellens, Thomas en Mollema. De tijdrit en het eindklassement in de Algarve werden overtuigend gewonnen door het Belgische toptalent Remco Evenepoel.

Aankomende zaterdag 29 februari rijdt Nils Eekhoff als helper van de kopmannen Benoot, Kragh Andersen en Bol de Omloop Het Nieuwsblad en een dag later Kuurne-Brussel-Kuurne, twee Vlaamse topkoersen. Daarna staan voor hem Parijs-Nice (8 tot 15 maart), Dwars door Vlaanderen (1 april), Scheldeprijs (8 april) en Parijs-Roubaix (14 april) op het programma. De wedstrijden van aankomend weekeinde zijn live te volgen op de Vlaamse vrt.

Ster van Zwolle

Voor Owen Geleijn uit Rijsenhout en Jordy Buskermolen uit Kudelstaart begint het wegseizoen aanstaande zaterdag 29 februari in de nationale openingsklassieker Ster van Zwolle. Geleijn rijdt voor Opleidingsteam Jumbo-Visma, Buskermolen voor Team Trias-Mooi Jong. Vanaf circa 15.00 uur is de wedstrijd te zien op rtv Oost.

Foto: Team Sunweb (Nils Eekhoff).