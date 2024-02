Goed nieuws van Team Champ￼

Regio – Team Champ in Uithoorn, bekend als Fitness en Kickboksschool, heeft afgelopen zaterdag met 4 Champs meegedaan aan een kickboksgala in Den Haag. Nouri Aoui Amar mocht als eerste Champ de ring betreden, dit tegen een geduchte tegenstander. Dankzij mooie technieken en een formidabele inzet wist Nouri deze partij naar zich toe te trekken. Winst. Hierna mocht Yeray Deinum het strijdperk betreden. Ook deze partij was van een hoogstaand niveau, Yeray traint al langer op zijn knie-technieken, dit was goed te merken. Ook zijn uitmuntende conditie speelde een grote rol. Weer een winstpartij voor Champ. Nu was het de beurt aan Mohamed Mahdaoui, Mohamed had wat goed te maken na zijn vorige partij die hij helaas verloor. Mohamed was gebrand op winst en liet dat in de ring goed merken, onder andere met een schitterende achterwaartse trap, op hoog niveau uitgevoerd. Uiteindelijk keurig uitgevochten, en weer winst voor Team Champ.

Met een lach

En uiteindelijk na lang wachten de beurt aan Shifaro Jonkie, Shifaro gaat altijd met een lach de ring in, zijn tegenstander was echter op oorlogspad. Shifaro besefte dat deze partij gewonnen moest worden met alle techniek en inzet die een Champ heeft. Een geweldige partij met een keihard werkende Shifaro, hoogstaand kickboksen want ondanks de druk, keurig op techniek. Winst voor Champ. Dit allemaal onder leiding en coaching van Elnur Gadimov en Steve Willie.