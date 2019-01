‘Gluren bij de Buren’ met 117 optredens

Amstelveen – Huiskamerfestival ‘Gluren bij de Buren’ heeft het duizelingwekkende programma bekend gemaakt. Een recordaantal huiskamereigenaren biedt een podium aan lokale artiesten. Maar liefst 44 Amstelveners openen hun deuren en verwelkomen zowel buren als artiesten. In elke huiskamer geeft een lokale podiumkunstenaar drie keer een optreden. Met in totaal 117 optredens laat Amstelveen op zondag 10 februari zien wat ze in huis heeft. Nieuwsgierige bezoekers kunnen tussen 12.00 en 17.00 uur op ontdekkingstocht door een wijk naar keuze. Met een kop koffie of warme thee heten de gastvrije huiskamereigenaren bezoekers graag welkom bij hun intieme podium. Ervaar uiteenlopende optredens van zangers, cabaretiers, theatermakers of andere podiumkunstenaars van 30 minuten die gratis zijn te bezoeken. Een vrijwillige bijdrage is overigens wel gewenst!

Programma online

Met een handige kaart kan een eigen looproute gecreëerd worden, sla favoriete acts op en de website wijst de weg richting het dichtstbijzijnde optreden. De hele lijst met artiesten is te vinden op de website www.glurenbijdeburen.nl/amstelveen.

Foto: Maarten J. Eykman