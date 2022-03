Gijsbert Tijsseling vindt eerste kievitsei

Wilnis – Ook in de provincie Utrecht is het eerste kievietsei gevonden! Veehouder Gijsbert Tijsseling uit Wilnis trof in een nestje op zijn land twee kievietseieren aan. “We waren stenen aan het rapen op een pas ingezaaid ”, vertelt Tijsseling “ik liep er zo tegenaan”. De exacte locatie is Polder Wilnis-Veldzijde. Het eerste kievitsei is traditioneel de voorbode van de lente en het startsein voor het weidevogelseizoen. De afgelopen jaren was er weinig reden tot feest, want het gaat niet goed met de weidevogels.

Voor Landschap Erfgoed Utrecht symboliseert het eerste kievitsei vooral de zorg die nodig is om weidevogels als de kievit, grutto, tureluur en scholekster te beschermen. Om te voorkomen dat weidevogels uit Nederland verdwijnen, werken agrariërs en vrijwilligers intensief samen.