Gift BV de Pomp ‘schot in de roos’

Aalsmeer – Buurtvereniging de Pomp van wijk Zuid is bezig om de laatste centjes te schenken, voordat zij na 74 jaar zich moet gaan opheffen. Er zijn 5 goede doelen gevonden waaraan geschonken wordt en een daarvan is Ons Tweede Thuis in de Jasmijnstraat. De vereniging was in mei 1945 opgericht met onder andere als doel het samenkomen ter ontspanning.

De gift die voor Woon- en Dagcentrum Amstelmeer is gevonden ligt helemaal in de lijn van dit doel van de Buurtvereniging, namelijk voor alle kleine honderd cliënten van elk niveau gebruik te kunnen gaan maken van de Qwiek-up. Dit is een apparaat waar wel 48 verschillende belevingen op geprojecteerd kunnen worden, die kunnen leiden tot ontspanning. De Qwiek-up zal ingezet gaan worden in alle ruimtes van het Dagcentrum, aangezien hij verrijdbaar is. Ook kunnen de cliënten van het Wooncentrum ’s avonds of in het weekend de Qwiek-up gebruiken om bijvoorbeeld met ouders of familie-leden hun eigen persoonlijke USB-stick te bezien die bijvoorbeeld hun eigen foto’s bevat of filmpjes van vroeger, die ingezet kunnen worden bij cliënten met Alzheimer.

De belevingen die gebruikt kunnen gaan worden variëren van thema-gevoelige USB-sticks over de jaargetijden, een boswandeling of een strandbezoek. Er zijn snoezel-gevoelige belevingen ondersteund met muziek en de beelden kunnen zo groot of zo klein mogelijk geshowd worden, want na elke verandering stelt het beeld zich uit zichzelf weer haarscherp.

Dinsdag 9 april werd in bijzijn van het Dagelijks Bestuur van de Buurtvereniging de Qwiek-up aangeboden aan Amstelmeer. De aula was feestelijk versierd en er was een warm welkom door cliënten en begeleiders onder het genot van een drankje en een versgebakken appelcake. Petra Jongeneel had de organisatie in handen en heette het bestuur hartelijk welkom en nam de Qwiek-up namens de aanwezigen heel verheugd in ontvangst en vertelde erbij dat de leverancier het bestuur en de aanwezigen en demonstratie zou geven van de Qwiek-up. Dit liet even op zich wachten, maar nadat de bestuursleden een prachtig bedank-boeket overhandigd hadden gekregen, hebben ze een rondleiding door het Dagcentrum gekregen om te zien waar de Qwiek-up ingezet zal gaan worden.

Onder het genot van nog een bak koffie heeft de leverancier de Qwiek-up gedemonstreerd en de aanwezige cliënten waren ademloos. Ook de vragen van de begeleiding over de grote mogelijkheden werden goed beantwoord, waardoor er een goed beeld ontstond hoe het apparaat ingezet kan gaan worden. Het bestuur heeft ook de uitnodiging gekregen om wanneer ze maar willen terug te komen naar Amstelmeer om mee te beleven waar dit ‘Schot in de roos’ ingezet zal gaan worden. Er wordt een gebruikersschema opgezet, zodat de Qwiek-up optimaal gebruikt zal gaan worden.

Na dit moment van samenzijn kon het bestuur ontspannen de locatie verlaten in de wetenschap dat deze gift een prachtige bestemming heeft gekregen.

Foto: Janwillem Witsen Elias