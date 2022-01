Uithoorn – Van maandag 31 januari tot en met zondag 20 februari staat een “GGD-testunit” op het Zijdelwaardplein in Uithoorn. Inwoners van de gemeente Uithoorn met (lichte) klachten kunnen zich daar gratis -op afspraak- laten testen op corona. In de unit kan één bezoeker tegelijk worden getest. Andere bezoekers wachten buiten op hun beurt, op voldoende afstand en met een mondkapje op. De testunit is dagelijks geopend tussen 9:00 – 12:00 uur, en 13:00 – 16:00 uur. Let op: testen kan alleen op afspraak. Dat kan via www.coronatest.nl (met DigiD), of via 0800 – 1202 (met BSN). De test is gratis. Neem een geldig legitimatiebewijs mee als u dat heeft. Een mondkapje is verplicht.