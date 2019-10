Gezondheidscentrum Waterlinie volledig rookvrij

Uithoorn – Deze week is bij gezondheidscentrum Waterlinie het bord voor een rookvrije generatie onthuld door Charles Couzijn van Groen Uithoorn en huisarts Froukje Wegman. Hiermee wordt benadrukt dat het gezondheidscentrum volledig rookvrij is, zowel binnen als buiten. In en rondom het gehele gezondheidscentrum mag niet meer worden gerookt. Het gezondheidscentrum wil zo een gezonde, rookvrije leef- en werkomgeving stimuleren voor patiënten, bezoekers, medewerkers en alle anderen die zich op het terrein begeven.

Eind november 2018 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de motie van Groen Uithoorn voor een rookvrije gemeente. Charles Couzijn wil een gezonde toekomst voor alle kinderen. De huisartsen willen een goed voorbeeld geven. Het is niet moeilijk te onderbouwen dat roken ongezond is. Jaarlijks sterven 20.000 mensen door de gevolgen van roken.

De zorgverleners in Waterlinie beseffen dat het moeilijk is om te stoppen met roken. Daarom wordt in het gezondheidscentrum regelmatig een cursus Stoppen met Roken aangeboden. Via de website www.rookvrijookjij.nl kunnen mensen zich aanmelden.