Aalsmeer – Afgelopen dinsdag 12 mei hebben de medewerkers van Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer de ouderen in het Kloosterhof en de bewoners van de flat in de Gerberastraat in beweging gebracht.

Op oud-Hollandse muziek is de mensen een fijn uurtje gezonde afleiding bezorgd. Er werd goed meegedaan vanaf de balkons en vanuit de ramen.

“Sportief en gezellig”, aldus de medewerkers van PACA en gezien de vrolijke gezichten hebben de deelnemers ook genoten van dit uurtje sporten met elkaar.